У Львові маршем відзначили річницю створення ЗУНР
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 1 листопада. УНН. Львівські студенти у середу маршем відзначили річницю створення Західноукраїнської Народної Республіки, повідомляє кореспондент УНН.
Хода зібрала кілька тисяч учасників, більшість із них - студенти Львівського національного університету. Однак серед учасників було багато людей старшого покоління, а також ветеранів УПА.
Розпочалася хода від пам'ятника Івану Франку біля головного корпусу Львівського національного університету, звідти колона вирушила до Янівського цвинтаря, щоб покласти квіти до меморіалу ЗУНР. На Янівському кладовищі відбулось пам’ятне віче.
"Сьогодні ми відзначаємо річницю створення Західноукраїнської Народної Республіки. Ми зобов’язані пам’ятати тих людей, які боролись за свободу та процвітання нашої держави. Вони віддали своє життя задля того, щоб ми сьогодні жили у вільному Львові", - розповів студент Львівського національного університету імені Івана Франка Степан Скаврон.
Нагадаємо, три тисячі студентів у Львові пройшли ходою на честь 98-ї річниці створення ЗУНР.