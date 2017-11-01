Во Львове маршем отметили годовщину создания ЗУНР

Шествие собрало несколько тысяч участников, большинство из них - студенты Львовского национального университета. Однако среди участников было много людей старшего поколения, а также ветеранов УПА.

Началось шествие от памятника Ивану Франко возле главного корпуса Львовского национального университета, оттуда колонна отправилась к Яновскому кладбищу, чтобы возложить цветы к мемориалу ЗУНР. На Яновском кладбище состоялось памятное вече.

"Сегодня мы отмечаем годовщину создания Западно-Украинской Народной Республики. Мы обязаны помнить тех людей, которые боролись за свободу и процветание нашего государства. Они отдали свою жизнь ради того, чтобы мы сегодня жили в свободном Львове", - рассказал студент Львовского национального университета имени Ивана Франко Степан Скаврон.

Напомним, три тысячи студентов во Львове прошли маршем в честь 98-й годовщины создания ЗУНР.