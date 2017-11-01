Во Львове маршем отметили годовщину создания ЗУНР

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 61533 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 130170 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107733 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110268 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108348 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101119 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105831 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102725 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Во Львове маршем отметили годовщину создания ЗУНР

Во Львове маршем отметили годовщину создания ЗУНР

Киев  •  УНН

 • 51062 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 1 ноября. УНН. Львовские студенты в среду маршем отметили годовщину создания Западно-Украинской Народной Республики, сообщает корреспондент УНН.

Шествие собрало несколько тысяч участников, большинство из них - студенты Львовского национального университета. Однако среди участников было много людей старшего поколения, а также ветеранов УПА.

Началось шествие от памятника Ивану Франко возле главного корпуса Львовского национального университета, оттуда колонна отправилась к Яновскому кладбищу, чтобы возложить цветы к мемориалу ЗУНР. На Яновском кладбище состоялось памятное вече.

"Сегодня мы отмечаем годовщину создания Западно-Украинской Народной Республики. Мы обязаны помнить тех людей, которые боролись за свободу и процветание нашего государства. Они отдали свою жизнь ради того, чтобы мы сегодня жили в свободном Львове", - рассказал студент Львовского национального университета имени Ивана Франко Степан Скаврон.

Напомним, три тысячи студентов во Львове прошли маршем в честь 98-й годовщины создания ЗУНР.

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