У Львові хлопець ножем вбив дівчину та вистрибнув з вікна
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 19 квітня. УНН. Сьогодні о 10:30 на номер “102” надійшло повідомлення про те, що на вулиці Пулюя в місті Львові з вікна сьомого поверху випав невідомий чоловік. Про це повідомили у прес-службі поліції Львівської області, передає УНН.
"На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що на сходовій клітці багатоповерхівки між 21-річним львів’янином та 22-річною львів’янкою виник конфлікт, під час якого хлопець тричі вдарив дівчину ножем в область грудей та живота, після чого викинувся з вікна сьомого поверху", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок отриманих травм дівчина померла місці. Хлопця у важкому стані каретою швидкої допомоги доставлено в одну з лікарень міста. Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, 13 березня у столиці жінка покінчила життя самогубством, викинувшись із вікна на 12 поверсі багатоповерхівки. Трагедія сталася вранці на столичній Оболоні. Самогубство скоїла 54-річна киянка.