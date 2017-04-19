Во Львове парень ножом убил девушку и выпрыгнул из окна

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35506 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100813 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153088 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115099 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115736 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112104 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103992 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106980 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103491 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152758 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Во Львове парень ножом убил девушку и выпрыгнул из окна

Киев  •  УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 19 апреля. УНН. Сегодня в 10:30 на номер “102” поступило сообщение о том, что на улице Пулюя в Львове из окна седьмого этажа выпал неизвестный мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области, передает УНН.

“На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что на лестничной клетке многоэтажки между 21-летним львовянином и 22-летней львовянкой возник конфликт, во время которого парень трижды ударил девушку ножом в область груди и живота, после чего выбросился из окна седьмого этажа”, — говорится в сообщении.

В результате полученных травм девушка скончалась месте. Парня в тяжелом состоянии каретой скорой помощи доставили в одну из больниц города. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, 13 марта в столице женщина покончила жизнь самоубийством, выбросившись из окна на 12 этаже многоэтажки. Трагедия произошла утром на столичной Оболони. Самоубийство совершил 54-летняя киевлянка.

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