Во Львове парень ножом убил девушку и выпрыгнул из окна

“На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что на лестничной клетке многоэтажки между 21-летним львовянином и 22-летней львовянкой возник конфликт, во время которого парень трижды ударил девушку ножом в область груди и живота, после чего выбросился из окна седьмого этажа”, — говорится в сообщении.

В результате полученных травм девушка скончалась месте. Парня в тяжелом состоянии каретой скорой помощи доставили в одну из больниц города. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, 13 марта в столице женщина покончила жизнь самоубийством, выбросившись из окна на 12 этаже многоэтажки. Трагедия произошла утром на столичной Оболони. Самоубийство совершил 54-летняя киевлянка.