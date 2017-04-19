Во Львове парень ножом убил девушку и выпрыгнул из окна
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 19 апреля. УНН. Сегодня в 10:30 на номер “102” поступило сообщение о том, что на улице Пулюя в Львове из окна седьмого этажа выпал неизвестный мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области, передает УНН.
“На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что на лестничной клетке многоэтажки между 21-летним львовянином и 22-летней львовянкой возник конфликт, во время которого парень трижды ударил девушку ножом в область груди и живота, после чего выбросился из окна седьмого этажа”, — говорится в сообщении.
В результате полученных травм девушка скончалась месте. Парня в тяжелом состоянии каретой скорой помощи доставили в одну из больниц города. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, 13 марта в столице женщина покончила жизнь самоубийством, выбросившись из окна на 12 этаже многоэтажки. Трагедия произошла утром на столичной Оболони. Самоубийство совершил 54-летняя киевлянка.