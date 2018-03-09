У Львові карета швидкої допомоги зіткнулась з BMW
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 9 березня. УНН. У Львові сьогодні вночі на проспекті Чорновола карета швидкої медичної допомоги зіткнулась з джипом BMW. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту населення у Львівській області, передає УНН.
Внаслідок ДТП лікар бригади №1 швидкої медичної допомоги, 1985 року народження, отримав травми та у стані середньої важкості був госпіталізований у Львівську ЛШМД.
Водій автомобіля BMW з місця події зник.
Причини та водій автомобіля BMW встановлюються.
Як повідомляв УНН, у Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП, двоє людей загинули.