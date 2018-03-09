У Львові карета швидкої допомоги зіткнулась з BMW

Внаслідок ДТП лікар бригади №1 швидкої медичної допомоги, 1985 року народження, отримав травми та у стані середньої важкості був госпіталізований у Львівську ЛШМД.

Водій автомобіля BMW з місця події зник.

Причини та водій автомобіля BMW встановлюються.

Як повідомляв УНН, у Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП, двоє людей загинули.