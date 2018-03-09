Во Львове карета скорой помощи столкнулась с BMW
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 9 марта. УНН. Во Львове сегодня ночью на проспекте Черновола карета скорой помощи столкнулась с джипом BMW. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты населения во Львовской области, передает УНН.
В результате ДТП врач бригады №1 скорой медицинской помощи, 1985 года рождения, получил травмы и в состоянии средней тяжести был госпитализирован во Львовскую БСМП.
Водитель автомобиля BMW с места происшествия скрылся.
Причины и водитель автомобиля BMW устанавливаются.
Как сообщал УНН, в Польше автобус с украинскими попал в ДТП, два человека погибли.