У Львові горів ринок "Галицьке перехрестя"
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 12 листопада. УНН. Сьогодні у Львові трапилась пожежа на ринку "Галицька перехрестя". Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради, передає УНН.
"Площа займання – орієнтовно 200 м кв. На місце виїхали 3 пожежні машини.За попередніми даними, причини загоряння – технічні. Мова йде про територію промислового ринку", – уточнив Іван Лозинський, голова Личаківської райадміністрації.
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Станом на 20:30 год пожежу ліквідовано. Внаслідок загоряння пошкоджено 200 м кв приміщень. Причини події з'ясовують.
Нагадаємо, вогнеборці ліквідували загоряння складських приміщень на промтоварному ринку “7 км”.