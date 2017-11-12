Во Львове горел рынок "Галицкий перекресток"
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сегодня во Львове случился пожар на рынке "Галицкий перекресток". Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.
"Площадь возгорания - ориентировочно 200 м кв. На место выехали 3 пожарных машини.За предварительным данным, причины возгорания - технические. Речь идет о территории промышленного рынка", - уточнил Иван Лозинский, председатель Лычаковской райадминистрации.
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По состоянию на 20:30 пожар ликвидирован. Вследствие возгорания повреждены 200 кв помещений. Причины происшествия выясняются.
Напомним, пожарные ликвидировали возгорание складских помещений на промтоварном рынке "7 км".