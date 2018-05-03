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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Львові для незрячих влаштують диктант шрифтом Брайля

Київ • УНН

 • 7187 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. У Львові незрячі писатимуть диктант шрифтом Брайля. Конкурс на краще написання диктанту “Українська писемність шрифтом Брайля” відбудеться 10 травня у приміщенні спецбібліотеки ім. Т. Г. Шевченка (вул. Січових Стрільців, 5), передає УНН із посиланням на “Гал-інфо”.

У Львові для незрячих влаштують диктант шрифтом Брайля

Розпочнеться диктант о 13.00.

Конкурс “Українська писемність шрифтом Брайля” організовує Львівська територіальна первинна організація УТОС в рамках статутної діяльності. Як розповіла керівник Львівського осередку УТОС Любов Кукуруза, цей конкурс завжди викликає зацікавленість серед членів організації, і під час нього учасники демонструють глибокі знання українського правопису.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Абітурієнти зможуть скласти ЗНО-2018 шрифтом Брайля

Такі і схожі заходи уже впродовж багатьох років фінансово підтримує управління соціального захисту Львівської міської ради.

Окрім конкурсу-диктанту шрифтом Брайля, у Львові для незрячих 17 травня відбудеться конкурс декламаторів, а 24 травня — конкурс на швидкість читання.

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