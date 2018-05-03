Во Львове для незрячих устроят диктант шрифтом Брайля

Начнется диктант в 13.00.

Конкурс "Украинская письменность шрифтом Брайля" организует Львовская территориальная первичная организация УТОС в рамках уставной деятельности. Как рассказала руководитель Львовского отделения УТОС Любовь Кукуруза, этот конкурс всегда вызывает интерес среди членов организации, и во время него участники демонстрируют глубокие знания украинского правописания.

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Такие и подобные мероприятия уже на протяжении многих лет финансово поддерживает управление социальной защиты Львовского городского совета.

Кроме конкурса-диктанта шрифтом Брайля, во Львове для незрячих 17 мая состоится конкурс чтецов, а 24 мая - конкурс на скорость чтения.