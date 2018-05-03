Во Львове для незрячих устроят диктант шрифтом Брайля
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Во Львове незрячие будут писать диктант шрифтом Брайля. Конкурс на лучшее написание диктанта "Украинская письменность шрифтом Брайля" состоится 10 мая в помещении спецбиблиотеки им. Т. Г. Шевченко (ул. Сечевых Стрельцов, 5), передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Начнется диктант в 13.00.
Конкурс "Украинская письменность шрифтом Брайля" организует Львовская территориальная первичная организация УТОС в рамках уставной деятельности. Как рассказала руководитель Львовского отделения УТОС Любовь Кукуруза, этот конкурс всегда вызывает интерес среди членов организации, и во время него участники демонстрируют глубокие знания украинского правописания.
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Такие и подобные мероприятия уже на протяжении многих лет финансово поддерживает управление социальной защиты Львовского городского совета.
Кроме конкурса-диктанта шрифтом Брайля, во Львове для незрячих 17 мая состоится конкурс чтецов, а 24 мая - конкурс на скорость чтения.