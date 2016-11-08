У Львові чоловіка засудили за агітацію сепаратизму в Інтернеті
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Львові чоловіка за агітацію сепаратизму в Інтернеті засудили до трьох років позбавлення волі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.
Встановлено, що чоловік у себе вдома через соціальну інтернет-мережу “Вконтакті”, з травня 2014 року по березень 2015 проводив незаконну агітаційну роботу серед користувачів Інтернету. Зокрема, розповсюджував на своїй сторінці статті (пости) із закликами до насильницької зміни або повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, а також до змін меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
Суд визнав чоловіка виннним за ч.2 ст.109 та ч.1 ст.110 КК України та призначив покарання у виді 3 років позбавлення волі із відстрочкою виконання покарання строком 3 роки.