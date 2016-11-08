Во Львове мужчину осудили за агитацию сепаратизма в Интернете

Установлено, что мужчина у себя дома через социальную интернет-сеть "ВКонтакте", с мая 2014 года по март 2015 года проводил незаконную агитационную работу среди пользователей Интернета. В частности, распространял на своей странице статьи (посты) с призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя и захвата государственной власти, а также к изменениям границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Суд признал мужчину виннним по ч.2 ст.109 и ч.1 ст.110 УК Украины и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания сроком 3 года.