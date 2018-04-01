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У Львові біля залізничного вокзалу загорівся трамвай

У Львові біля залізничного вокзалу загорівся трамвай

Київ • УНН

 • 19393 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 01 квітня. УНН. Сьогодні у Львові, біля залізничного вокзалу загорівся трамвай. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС в Львівській області.

У прес-службі ДСНС розповіли, що було задимлення, але осередків вогню не було. В момент загоряння в середині трамваю не було пасажирів.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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Як повідомляв УНН, 23 березня, вночі у Києві під час руху загорівся тролейбус. Внаслідок пожежі пошкоджено гальмівні колодки. Загиблих та травмованих немає.

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