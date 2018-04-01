Во Львове возле железнодорожного вокзала загорелся трамвай

В пресс-службе ГоСЧС рассказали, что было задымление, но очагов огня не было. В момент возгорания в середине трамвая не было пассажиров.

В результате инцидента никто не пострадал.

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Как сообщал УНН, 23 марта, ночью в Киеве во время движения загорелся троллейбус. В результате пожара повреждены тормозные колодки. Погибших и травмированных нет.