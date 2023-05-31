У Львові більше немає вулиці Льва Толстого. Її перейменували на честь Любомира Гузара

Цитата

« ... наші вулиці мають носити імена наших героїв та наших моральних авторитетів. Від сьогодні у Львові нема вулиці Льва Толстого. Тепер у нас є вулиця Блаженнішого Патріарха Любомира Гузара. Символічно, що відкрили її у шосту річницю, відколи кардинал народився для Неба», - повідомляє голова Львівської ОВА.

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Доповнення

Блаженніший Любомир Гузар був главою Української Греко-Католицької Церкви, також був протосинкелом Львівської архиєпархії в Римі (Італія).

Владика Любомир Гузар, після повернення з довготривалої еміграції зі США, мешкав у передмісті Львова, де також служив духівником у Львівській духовній семінарії Святого Духа.

Любомир Гузар – був Верховним Архиєпископом Греко-Католицької Церкви.