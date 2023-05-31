У Львові більше немає вулиці Льва Толстого. Її перейменували на честь Любомира Гузара
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Сьогодні у Львові урочисто відкрили нову перейменовану вулицю. Тепер у місті Лева є вулиця Блаженнішого Патріарха Любомира Гузара. Про це повідомив керівник Львівський ОВА Максим Козицький, передає УНН.
Цитата
« ... наші вулиці мають носити імена наших героїв та наших моральних авторитетів. Від сьогодні у Львові нема вулиці Льва Толстого. Тепер у нас є вулиця Блаженнішого Патріарха Любомира Гузара. Символічно, що відкрили її у шосту річницю, відколи кардинал народився для Неба», - повідомляє голова Львівської ОВА.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тепер без Льва Толстого: у Києві перейменували ще 16 вулиць
Доповнення
Блаженніший Любомир Гузар був главою Української Греко-Католицької Церкви, також був протосинкелом Львівської архиєпархії в Римі (Італія).
Владика Любомир Гузар, після повернення з довготривалої еміграції зі США, мешкав у передмісті Львова, де також служив духівником у Львівській духовній семінарії Святого Духа.
Любомир Гузар – був Верховним Архиєпископом Греко-Католицької Церкви.