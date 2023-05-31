Во Львове больше нет улицы Льва Толстого. Ее переименовали в честь Любомира Гузара
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Сегодня во Львове торжественно открыли новую переименованную улицу. Теперь в городе Льва есть улица Блаженнейшего Патриарха Любомира Гузара. Об этом сообщил руководитель Львовский ОВА Максим Козицкий, передает УНН.
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« ... наши улицы должны носить имена наших героев и наших моральных авторитетов. С сегодняшнего дня во Львове нет улицы Льва Толстого. Теперь у нас есть улица Блаженнейшего Патриарха Любомира Гузара. Символично, что открыли ее в шестую годовщину, когда кардинал родился для Неба», - сообщает председатель Львовской ОВА.
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Дополнение
Блаженнейший Любомир Гузар был главой Украинской Греко-Католической Церкви, также был протосинкелом Львовской архиепархии в Риме (Италия).
Владыка Любомир Гузар, после возвращения из длительной эмиграции из США, жил в пригороде Львова, где также служил духовником во Львовской духовной семинарии Святого Духа.
Любомир Гузар – был Верховным Архиепископом Греко-Католической Церкви.