Во Львове больше нет улицы Льва Толстого. Ее переименовали в честь Любомира Гузара

Цитата

« ... наши улицы должны носить имена наших героев и наших моральных авторитетов. С сегодняшнего дня во Львове нет улицы Льва Толстого. Теперь у нас есть улица Блаженнейшего Патриарха Любомира Гузара. Символично, что открыли ее в шестую годовщину, когда кардинал родился для Неба», - сообщает председатель Львовской ОВА.

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Дополнение

Блаженнейший Любомир Гузар был главой Украинской Греко-Католической Церкви, также был протосинкелом Львовской архиепархии в Риме (Италия).

Владыка Любомир Гузар, после возвращения из длительной эмиграции из США, жил в пригороде Львова, где также служил духовником во Львовской духовной семинарии Святого Духа.

Любомир Гузар – был Верховным Архиепископом Греко-Католической Церкви.