У Львові азартний клуб функціонує по сусідству з прокуратурою - громадськість
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Правоохоронна система проявляє повну бездіяльність у боротьбі з нелегальним азартним бізнесом. Прикладом тому може служити робота грального клубу поблизу прокуратури в центрі Львова. Про це повідомив координатор громадської організації "Стоп азарт" Роман Семенов, передає УНН.
"Ситуація з нелегальним азартом в країні тільки погіршується. Правоохоронці - мовчать. Таке враження, що просто закривають очі. Тому нелегальні гральні клуби не приховані, вони розташовані на видному місці, як їх можна не помічати? Наприклад, у нас у Львові в центрі міста ігрові зали розташувалися поруч з прокуратурою", - розповів він.
За даними Семенова, "вдячність" правоохоронцям за роботу одного такого клубу може становити 50 тис. грн на місяць.
"Гральних закладів не зменшується, а повідомлення про "кришування" азарту правоохоронцями - ростуть. Ймовірно, прикривати вигідніше, ніж боротися. Знайомий київський активіст розповідав, що за "кришування" однієї точки нелегальні ділки платять близько 50 тис. грн на місяць", - говорить Семенов.
Він також припустив, що поліція не може навести лад на ринку через відсутність вказівки зверху.
"Ще ходять чутки, що ці заклади - провладні, а тому їм все дозволено", - додав Семенов.
Нагадаємо, в парламенті впевнені, що нелегальні азартні клуби координуються правоохоронцями.
"У той час, коли не тільки правоохоронна система є недієвою, а й самі корумповані правоохоронці часто прикривають нелегальні казино та ігрові зали, тотальна заборона грального бізнесу і надалі буде тільки підштовхувати цей ринок в тіньову сферу", - зазначила депутат Тетяна Острикова.
Раніше УНН повідомляв, що в столиці України безперешкодно функціонують підпільні азартні клуби під виглядом лотерей. У поліції про них знають, але припиняти нелегальну діяльність не поспішають.