Во Львове азартный клуб функционирует по соседству с прокуратурой - общественники

“Ситуация с нелегальным азартом в стране только ухудшается. Правоохранители — молчат. Такое впечатление, что просто закрывают глаза. Потому нелегальные игорные клубы не скрыты нигде, они расположены на видном месте, как их можно не замечать? К примеру, у нас во Львове в центре города игровые залы расположились рядом с прокуратурой”, - рассказал он.

По данным Семенова, “благодарность” правоохранителям за работу одного такого клуба может составлять 50 тыс. грн в месяц.

“Игорных заведений не уменьшается, а сообщения о "крышевании" азарта правоохранителями — растут. Вероятно, прикрывать выгоднее, чем бороться. Знакомый киевский активист рассказывал, что за "крышевание" одной точки нелегальные дельцы платят около 50 тыс. грн в месяц ”, - говорит Семенов.

Он также предположил, что полиция не может навести порядок на рынке из-за отсутствия указания сверху.

“Еще ходят слухи, что эти заведения — провластные, а поэтому им все дозволено”, — добавил Семенов.

Напомним, в парламенте уверены, что нелегальные азартные клубы координируются правоохранителями.

“В то время, когда не только правоохранительная система недейственна, но и сами коррумпированные правоохранители часто прикрывают нелегальные казино и игровые залы, тотальный запрет игорного бизнеса и в дальнейшем будет только подталкивать этот рынок в теневую сферу”, — отметила депутат Татьяна Острикова.

Ранее УНН сообщал, что в столице Украины беспрепятственно функционируют подпольные азартные клубы под видом лотерей. В полиции о них знают, но пресекать нелегальную деятельность не спешат.