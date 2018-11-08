Во Львове азартный клуб функционирует по соседству с прокуратурой - общественники
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Правоохранительная система проявляет полную бездеятельность в борьбе с нелегальным азартным бизнесом. Примером тому может служить работа игорного клуба вблизи прокуратуры в центре Львова. Об этом сообщил координатор общественной организации “Стоп азарт” Роман Семенев, передает УНН.
“Ситуация с нелегальным азартом в стране только ухудшается. Правоохранители — молчат. Такое впечатление, что просто закрывают глаза. Потому нелегальные игорные клубы не скрыты нигде, они расположены на видном месте, как их можно не замечать? К примеру, у нас во Львове в центре города игровые залы расположились рядом с прокуратурой”, - рассказал он.
По данным Семенова, “благодарность” правоохранителям за работу одного такого клуба может составлять 50 тыс. грн в месяц.
“Игорных заведений не уменьшается, а сообщения о "крышевании" азарта правоохранителями — растут. Вероятно, прикрывать выгоднее, чем бороться. Знакомый киевский активист рассказывал, что за "крышевание" одной точки нелегальные дельцы платят около 50 тыс. грн в месяц ”, - говорит Семенов.
Он также предположил, что полиция не может навести порядок на рынке из-за отсутствия указания сверху.
“Еще ходят слухи, что эти заведения — провластные, а поэтому им все дозволено”, — добавил Семенов.
Напомним, в парламенте уверены, что нелегальные азартные клубы координируются правоохранителями.
“В то время, когда не только правоохранительная система недейственна, но и сами коррумпированные правоохранители часто прикрывают нелегальные казино и игровые залы, тотальный запрет игорного бизнеса и в дальнейшем будет только подталкивать этот рынок в теневую сферу”, — отметила депутат Татьяна Острикова.
Ранее УНН сообщал, что в столице Украины беспрепятственно функционируют подпольные азартные клубы под видом лотерей. В полиции о них знают, но пресекать нелегальную деятельность не спешат.