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У львівській школі обвалились сходи

У львівській школі обвалились сходи

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. У львівській школі №44 обвалилась опорна балка сходового маршу між поверхами, постраждалих немає. Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради, передає УНН.

“Сьогодні (16 березня — ред.) в середній школі №44, що на вул.Я.Пстрака, 1 (Шевченківський район), обвалилась опорна балка сходового маршу між 2 і 3 поверхами лівого крила будівлі. Ніхто не постраждав”, — йдеться у повідомленні.

На місці обвалу розпочала роботу комісія з інженерів та міська комісія з питань ТЕБ та НС.

Як зазначається, до прийняття рішення експертної комісії, буде вирішуватись питання щодо навчання учнів цієї школи в інших навчальних закладах, що розташовані поблизу.

Нагадаємо, внаслідок обвалу будинку на Одещині загинула дитина.

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