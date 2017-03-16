У львівській школі обвалились сходи
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У львівській школі №44 обвалилась опорна балка сходового маршу між поверхами, постраждалих немає. Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради, передає УНН.
“Сьогодні (16 березня — ред.) в середній школі №44, що на вул.Я.Пстрака, 1 (Шевченківський район), обвалилась опорна балка сходового маршу між 2 і 3 поверхами лівого крила будівлі. Ніхто не постраждав”, — йдеться у повідомленні.
На місці обвалу розпочала роботу комісія з інженерів та міська комісія з питань ТЕБ та НС.
Як зазначається, до прийняття рішення експертної комісії, буде вирішуватись питання щодо навчання учнів цієї школи в інших навчальних закладах, що розташовані поблизу.
Нагадаємо, внаслідок обвалу будинку на Одещині загинула дитина.