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Во львовской школе обвалилась лестница

Во львовской школе обвалилась лестница

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Во львовской школе №44 обвалилась опорная балка лестничного марша между этажами, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета, передает УНН.

"Сегодня (16 марта - ред.) в средней школе №44, что на ул.Я.Пстрака, 1 (Шевченковский район), обвалилась опорная балка лестничного марша между 2 и 3 этажами левого крыла здания. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

На месте обвала начала работу комиссия по инженеров и городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Как отмечается, до принятия решения экспертной комиссии, будет решаться вопрос по обучению учеников этой школы в других учебных заведениях, расположенных поблизости.

Напомним, в результате обрушения дома в Одесской области погиб ребенок.

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