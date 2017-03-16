Во львовской школе обвалилась лестница

"Сегодня (16 марта - ред.) в средней школе №44, что на ул.Я.Пстрака, 1 (Шевченковский район), обвалилась опорная балка лестничного марша между 2 и 3 этажами левого крыла здания. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

На месте обвала начала работу комиссия по инженеров и городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Как отмечается, до принятия решения экспертной комиссии, будет решаться вопрос по обучению учеников этой школы в других учебных заведениях, расположенных поблизости.

Напомним, в результате обрушения дома в Одесской области погиб ребенок.