У Львівській області потяг смертельно травмував чоловіка

"25 липня о 1:05 у селі Бортники Жидачівського району пасажирським поїздом №667 сполученням "Чернівці-Ковель" було смертельно травмовано чоловіка віком близько 50 років (особа загиблого встановлюється)", - проінформували у департаменті.

Затримка руху поїзда склала 30 хвилин. Наразі встановлюються обставини події.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На залізничній станції у Запорізькій області сталася аварія: травмувалися пасажири

Нагадаємо, товарний потяг скоїв наїзд на жінку у Миколаївській області, внаслідок чого вона померла. Машиніст та його помічник позбулися тіла.