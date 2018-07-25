У Львівській області потяг смертельно травмував чоловіка
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 25 липня. УНН. У Жидачівському районі Львівщини пасажирський потяг на смерть збив чоловіка. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, передає УНН.
"25 липня о 1:05 у селі Бортники Жидачівського району пасажирським поїздом №667 сполученням "Чернівці-Ковель" було смертельно травмовано чоловіка віком близько 50 років (особа загиблого встановлюється)", - проінформували у департаменті.
Затримка руху поїзда склала 30 хвилин. Наразі встановлюються обставини події.
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Нагадаємо, товарний потяг скоїв наїзд на жінку у Миколаївській області, внаслідок чого вона померла. Машиніст та його помічник позбулися тіла.