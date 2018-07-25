Во Львовской области поезд смертельно травмировал мужчину

"25 июля в 1:05 в селе Бортники Жидачевского района пассажирским поездом №667 сообщением "Черновцы-Ковель" был смертельно травмирован мужчина возрастом около 50 лет (личность погибшего устанавливается)", - проинформировали в департаменте.

Задержка движения поезда составила 30 минут. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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Напомним, товарный поезд совершил наезд на женщину в Николаевской области, в результате чего она умерла. Машинист и его помощник лишились тела.