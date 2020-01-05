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У Львівській області обвалився дах Олеського замку

У Львівській області обвалився дах Олеського замку

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. У Львівській області обвалилась частина даху будівлі колишнього костелу Капуцинів у смт. Олесько, Буського району (вулиця Замкова, 27), передає УНН із посиланням на пресслужбі Львівської ОДА.

"У п’ятницю, 3 січня 2020 року, обвалилася частина даху будівлі колишнього костелу Капуцинів у смт. Олесько, Буського району (вулиця Замкова, 27). Це пам’ятка архітектури національного значення, яка є на балансі Львівської ОДА, але ще 2012-го її передали Львівській галереї мистецтв для використання як фондосховища", - йдеться у повідомленні.

За даними пресслужби, обвалилася частина дерев’яних конструкцій даху. Муроване склепіння витримало, воно є наразі стійким. Тому музейні експонати не пошкоджені, і люди не постраждали.

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На місці тривають протиаварійні заходи. Зокрема, склепіння потрібно тимчасово накрити плівкою, щоб вберегти від намокання, в разі дощу чи снігу.

"Львівська обласна державна адміністрація від початку тримає ситуацію на контролі: про неї знають у Міністерстві культури, молоді і спорту, на місце відразу ж прибули представники департаменту архітектури і містобудування облдержадміністрації", - йдеться у повідомленні.

Українські Національні Новини

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