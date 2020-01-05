Во Львовской области обрушилась крыша Олесского замка
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Во Львовской области обрушилась часть крыши здания бывшего костела Капуцинов в пгт. Олесько, Бугского района (улица Замковая, 27), передает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
"В пятницу, 3 января 2020 года, обрушилась часть крыши здания бывшего костела Капуцинов в пгт. Олесько, Бугского района (улица Замковая, 27). Это памятник архитектуры национального значения, которая находится на балансе Львовской ОГА, но еще в 2012-м ее передали Львовской галерее искусств для использования в качестве фондохранилища", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, обвалилась часть деревянных конструкций крыши. Каменные своды выдержали, они являются сейчас устойчивыми. Поэтому музейные экспонаты не повреждены, и люди не пострадали.
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На месте продолжаются противоаварийные мероприятия. В частности, своды нужно временно накрыть пленкой, чтобы уберечь от намокания, в случае дождя или снега.
"Львовская областная государственная администрация изначально держит ситуацию на контроле: о ней знают в Министерстве культуры, молодежи и спорта, на место сразу же прибыли представители департамента архитектуры и градостроительства облгосадминистрации", - говорится в сообщении.