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У Луцьку з палаючої багатоповерхівки евакуювали 13 людей

У Луцьку з палаючої багатоповерхівки евакуювали 13 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. У Луцьку у понеділок, 9 липня, у багатоповерховому будинку сталася пожежа. Рятувальники евакуювали з місця події 13 людей. Про це повідомила Державна служба із надзвичайних ситуацій у Волинській області, передає УНН. 

“Рятувальники евакуювали 13 осіб — 8 дорослих та 5 дітей. Одночасно здійснювалося гасіння пожежі та були ужиті заходи задля недопущення перекидання вогню на сусідні квартири”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 9 липня о 09:30 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у багатоквартирному будинку на вулиці Щусєва у Луцьку.

За хвилину на місце виклику уже прибули рятувальники 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька у складі двох відділень. За кілька хвилин їм на допомогу прибули співробітники Частини спеціальної пожежної техніки.

З’ясувалося, що вогонь виник в одній з квартир на третьому поверсі. Через щільне задимлення під’їзду мешканці сусідніх квартир не могли залишити помешкань самостійно і за вказівкою співробітників ДСНС очікували на допомогу на балконах.

Допомогу в евакуації потерпілих надавали також співробітники поліції.

О 09:42 рятувальники локалізували загоряння, а о 09:43 ліквідували. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у Києві під час пожежі у кав’ярні евакуювали 30 осіб.

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