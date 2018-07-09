В Луцке из горящей многоэтажки эвакуировали 13 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. В Луцке в понедельник, 9 июля, в многоэтажном доме произошел пожар. Спасатели эвакуировали с места происшествия 13 человек. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Волынской области, передает УНН.
“Спасатели эвакуировали 13 человек — 8 взрослых и 5 детей. Одновременно осуществлялось тушение пожара и были приняты меры для недопущения переброски огня на соседние квартиры”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, 9 июля в 09:30 в Службу 101 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Щусева в Луцке.
За минуту на место вызова уже прибыли спасатели 1-й Государственной пожарно-спасательной части города Луцка в составе двух отделений. Через несколько минут им на помощь прибыли сотрудники Части специальной пожарной техники.
Выяснилось, что огонь возник в одной из квартир на третьем этаже. Из-за плотного задымления подъезда жители соседних квартир не могли оставить помещения самостоятельно и по указанию сотрудников ГСЧС ожидали помощь на балконах.
Помощь в эвакуации пострадавших оказывали также сотрудники полиции.
В 9:42 спасатели локализовали возгорание, а в 09:43 ликвидировали. Причина пожара устанавливается.
Напомним, в Киеве во время пожара в кафе эвакуировали 30 человек.