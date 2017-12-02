У Луцьку вперше вручили відзнаки учасникам УПА
Київ • УНН
ЛУЦЬК-КИЇВ. 2 грудня. УНН. Нагороди, які під час війни не встигли отримати учасники УПА на Волині, вперше вручили у Луцьку. Відзнаки із золотими, срібними та бронзовими Хрестами Бойової Заслуги отримали родичів бійців, які приїхали з різних куточків України, повідомляє прес-служба Волинськоі обладміністрації, передає УНН.
Більше двох десятків нагород за мужність та відвагу прийшли отримати внуки, племінники, родичі учасників УПА.
Як зазначили в ОДА, таке відзначення на Волині – перше.
"Будуть і наступні, адже процес відновлення імен бійців визвольної боротьби УПА в 1942-1954 роках триватиме", - сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 14 жовтня Президент нагородив учасників національно-визвольного руху.