В Луцке впервые вручили награды участникам УПА

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 6457 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 19196 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 99260 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109833 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130342 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106469 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108106 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113217 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117421 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123202 просмотра

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В Луцке впервые вручили награды участникам УПА

В Луцке впервые вручили награды участникам УПА

Киев  •  УНН

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ЛУЦК-КИЕВ. 2 декабря. УНН. Награды, которые во время войны не успели получить участники УПА на Волыни, впервые вручили в Луцке. Отличия с золотыми, серебряными и бронзовыми Крестами Боевой Заслуги получили родственников бойцов, которые приехали из разных уголков Украины, сообщает пресс-служба Волинской обладминистрации, передает УНН.

Более двух десятков наград за мужество и отвагу пришли получить внуки, племянники, родственники участников УПА.

Как отметили в ОГА, такое торжество на Волыни - первое.

"Будут и следующие, ведь процесс восстановления имен бойцов освободительной борьбы УПА в 1942-1954 годах будет продолжаться", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 14 октября Президент наградил участников национально-освободительного движения.

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