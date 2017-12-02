В Луцке впервые вручили награды участникам УПА
Киев • УНН
ЛУЦК-КИЕВ. 2 декабря. УНН. Награды, которые во время войны не успели получить участники УПА на Волыни, впервые вручили в Луцке. Отличия с золотыми, серебряными и бронзовыми Крестами Боевой Заслуги получили родственников бойцов, которые приехали из разных уголков Украины, сообщает пресс-служба Волинской обладминистрации, передает УНН.
Более двух десятков наград за мужество и отвагу пришли получить внуки, племянники, родственники участников УПА.
Как отметили в ОГА, такое торжество на Волыни - первое.
"Будут и следующие, ведь процесс восстановления имен бойцов освободительной борьбы УПА в 1942-1954 годах будет продолжаться", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 14 октября Президент наградил участников национально-освободительного движения.