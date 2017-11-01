У Луцьку від енцефаліту померло однорічне немовля

Повідомляється, що через дві години після госпіталізації дитина впала в мозкову кому.

За словами лікаря, немовля дві доби лікували у реанімації, але стан лише погіршувався. Дівчинка померла.

ДОВІДКА УНН: Енцефаліт - запалення головного мозку. Його викликають віруси та бактерії.

Як повідомляв УНН, світова спільнота вчених наголосила на необхідності розробки вакцин проти трьох маловідомих, але небезпечних вірусів. На це вчені попросили додаткові кошти у представників економічної спільноти під час форуму у Давосі.