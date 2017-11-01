В Луцке от энцефалита умер годовалый младенец
Киев • УНН
ЛУЦК-КИЕВ. 1 ноября. УНН. Девочка год и два месяца умерла от энцефалита в Волынской областной инфекционной больнице. Об этом сообщил заместитель главного врача медучреждения Руслан Морочковський, передает УНН.
Сообщается, что через два часа после госпитализации ребенок упал в мозговую кому.
По словам врача, ребенка двое суток лечили в реанимации, но состояние только ухудшалось. Девочка умерла.
СПРАВКА УНН: Энцефалит - воспаление головного мозга. Его вызывают вирусы и бактерии.
Как сообщал УНН, мировое сообщество ученых подчеркнуло необходимость разработки вакцин против трех малоизвестных, но опасных вирусов. На это ученые попросили дополнительные средства у представителей экономического сообщества во время форума в Давосе.