В Луцке от энцефалита умер годовалый младенец

Сообщается, что через два часа после госпитализации ребенок упал в мозговую кому.

По словам врача, ребенка двое суток лечили в реанимации, но состояние только ухудшалось. Девочка умерла.

СПРАВКА УНН: Энцефалит - воспаление головного мозга. Его вызывают вирусы и бактерии.

Как сообщал УНН, мировое сообщество ученых подчеркнуло необходимость разработки вакцин против трех малоизвестных, но опасных вирусов. На это ученые попросили дополнительные средства у представителей экономического сообщества во время форума в Давосе.