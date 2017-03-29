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У Луцьку в консульстві Польщі вибухнула протитанкова граната — поліція

Київ • УНН

 • 22249 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Уночі в приміщенні Генерального консульства Польщі у Луцьку, що на вулиці Дубнівській, вибухнула, ймовірно, реактивна протитанкова граната, постраждалих немає. Про це у коментарі УНН повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

“Близько 12 години до диспетчерського центру лінії 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Дубнівській в приміщенні Генерального консульства Республіки Польща пролунав вибух. Виїздом на місце події з’ясувалось, що вибухнула, ймовірно, реактивна протитанкова граната”, — повідомили у прес-службі.

За інформацією поліції, внаслідок вибуху було пошкоджено вікно четвертого поверху будівлі консульства та дах над вікном у місці вибуху, постраждалих немає.

“Нині на місці події працює слідчо-оперативна група. Поліція проводить заходи спрямовані на встановлення та затримання всіх причетних до кримінального правопорушення. Відомості внесені до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень "Кримінальні порушення та інші події", і нині вирішується питання щодо надання правової кваліфікації даного інциденту”, — додали в прес-службі.

Нагадаємо, уночі на 29 березня невідомі стріляли в приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку.

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