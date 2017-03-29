В Луцке в консульстве Польши взорвалась противотанковая граната - полиция

“Около 12:00 в диспетчерский центр линии 102 поступило сообщение о том, что на улице Дубнивской в ​​помещении Генерального консульства Республики Польша прогремел взрыв. Выездом на место происшествия выяснилось, что взорвалась, вероятно, реактивная противотанковая граната”, — сообщили в пресс-службе.

По информации полиции, в результате взрыва было повреждено окно четвертого этажа здания консульства и крышу над окном в месте взрыва, пострадавших нет.

“Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полиция проводит мероприятия, направленные на установление и задержание всех причастных к уголовному преступлению. Сведения внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений „Уголовные нарушения и другие события“, и сейчас решается вопрос о предоставлении правовой квалификации данного инцидента”, — добавили в пресс-службе.

Напомним, ночью на 29 марта неизвестные стреляли в помещение Генерального консульства Польши в Луцке.