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У Луцьку археологи розкопали руїни стародавнього католицького храму

Київ • УНН

 • 20466 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. 4 листопада, волинські археологи повідомили, що під час розкопок у Луцьку на вулиці Кафедральній віднайшли фундамент та підземелля стародавнього храму. Про це повідомив керівник Волинської археологічної експедиції Інституту археології НАН України Віктор Баюк у своєму Facebook, пише УНН.

У Луцьку археологи розкопали руїни стародавнього католицького храму

Деталі

У Луцьку археологи виявили та дослідили унікальну стародавню споруду — Кафедральний Собор Святої Трійці, який був споруджений у XV столітті, а згодом у XVI столітті вже відбудований як кам’яний храм.

Фундамент споруди, стіни та підземелля були виявлені та попередньо вивчені при здійсненні робіт з благоустрою території Луцької єпархії Римо-Католицької Церкви.

Віктор Баюк повідомив, що це храм XVI століття, мурований луцьким біскупом Юрієм Фальчевським. Це, фактично, перша мурована католицька споруда на території міста.

“Ми знайшли фундамент башти, тобто передньої башти костелу, знайшли мур, саму споруду і знайшли нові підземелля під вівтарною частиною”, — повідомив археолог.

Також він розповів, що знахідку зараз вирішили тимчасово законсервувати зі збереженням можливості подальших масштабних досліджень.

“По мінімальних історичних даних було засвідчено про поховання трьох римсько-католицьких єпископів в цьому соборі. Кафедральний собор передбачав поховання вищих ієрархів церкви і достойних людей, які сповідували римо-католицьку релігію і мали честь бути похованими в криптах цього костелу. Нині на території розкопок проводять першочергові роботи. Зачищають та замальовують віднайдений об’єкт. Далі — його буде законсервовано, вже в наступному році планують провести масштабні археологічні дослідження”, — розповів Віктор Баюк.

Головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Сергій Годлевський зауважив, що влада міста хоче долучитися до досліджень, які, ймовірно, почнуться навесні наступного року.

Нагадаємо

Археологи виявили на Київщині стоянки давніх людей віком понад 10 тисяч років.

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