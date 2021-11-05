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В Луцке археологи раскопали руины древнего католического храма

Киев • УНН

 • 20466 просмотра

КИЕВ 5 ноября. УНН. 4 ноября, волынские археологи сообщили, что во время раскопок в Луцке на улице Кафедральной нашли фундамент и подземелья древнего храма. Об этом сообщил руководитель Волынской археологической экспедиции Института археологии НАН Украины Виктор Баюк в своем Facebook, пишет УНН.

В Луцке археологи раскопали руины древнего католического храма

Детали

В Луцке археологи обнаружили и исследовали уникальное древнее сооружение — Кафедральный Собор Святой Троицы, который был построен в XV веке, а впоследствии в XVI веке уже отстроен как каменный храм.

Фундамент здания, стены и подземелья были обнаружены и предварительно изучены при осуществлении работ по благоустройству территории Луцкой епархии Римско-Католической Церкви.

Виктор Баюк сообщил, что это храм XVI века, сооруженный луцким бискупом Юрием Фальчевский. Это, фактически, первое каменное католическое сооружение на территории города.

“Мы нашли фундамент башни, то есть передней башни костела, нашли мур, саму постройку и нашли новые подземелья под алтарной частью”, — сообщил археолог.

Также он рассказал, что находку сейчас решили временно законсервировать с сохранением возможности дальнейших масштабных исследований.

“По минимальным историческим данным было засвидетельствовано о захоронении трех римско-католических епископов в этом соборе. Кафедральный собор предусматривал захоронение высших иерархов церкви и достойных людей, которые исповедовали Римско-католическую религию и имели честь быть похороненными в криптах этого костела. Сейчас на территории раскопок проводят первоочередные работы. Зачищают и зарисовывают найденный объект. Далее-он будет законсервирован, уже в следующем году планируют провести масштабные археологические исследования”, — рассказал Виктор Баюк.

Главный специалист отдела охраны культурного наследия Луцкого городского совета Сергей Годлевский отметил, что власти города хотят приобщиться к исследованиям, которые, вероятно, начнутся весной следующего года.

Напомним

Археологи обнаружили на Киевщине стоянки древних людей возрастом более 10 тысяч лет.

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