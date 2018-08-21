У Лук'янівському СІЗО вбили арештанта

"Сокамерник вбив сокамерника", - сказали у поліції, не уточнивши деталей.

Причини вбивства встановлюються, відкрито кримінальне провадження за ст.115 (навмисне убивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, під час обшуків у камері Київського слідчого ізолятора, де утримувалися колишні бійці спецпідрозділу “Торнадо”, правоохоронці знайшли саморобні бити, ножі, елітний алкоголь і прапор з нацистською символікою.



