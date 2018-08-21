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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Лукьяновском СИЗО убили арестанта

Киев • УНН

 • 20221 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В Киевском следственном изоляторе (СИЗО) убили арестанта. Об этом УНН сообщили в столичной полиции.

В Лукьяновском СИЗО убили арестанта

"Сокамерник убил сокамерника", - сказали в полиции, не уточнив деталей.

Причины убийства устанавливаются, открыто уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во время обысков в камере Киевского следственного изолятора, где содержались бывшие бойцы спецподразделения "Торнадо", правоохранители нашли самодельные биты, ножи, элитный алкоголь и флаг с нацистской символикой.

Украинские Национальные Новости

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