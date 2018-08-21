В Лукьяновском СИЗО убили арестанта

"Сокамерник убил сокамерника", - сказали в полиции, не уточнив деталей.

Причины убийства устанавливаются, открыто уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во время обысков в камере Киевского следственного изолятора, где содержались бывшие бойцы спецподразделения "Торнадо", правоохранители нашли самодельные биты, ножи, элитный алкоголь и флаг с нацистской символикой.



