В Лукьяновском СИЗО убили арестанта
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В Киевском следственном изоляторе (СИЗО) убили арестанта. Об этом УНН сообщили в столичной полиции.
"Сокамерник убил сокамерника", - сказали в полиции, не уточнив деталей.
Причины убийства устанавливаются, открыто уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, во время обысков в камере Киевского следственного изолятора, где содержались бывшие бойцы спецподразделения "Торнадо", правоохранители нашли самодельные биты, ножи, элитный алкоголь и флаг с нацистской символикой.