У Лук'янівському СІЗО колишні бійці "Торнадо" напали на охорону
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У Лук’янівському СІЗО заарештовані “торнадівці” напали на охорону. Про це повідомив волонтер Роман Сініцин на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
За словами волонтера Романа Сініцина, учасниками інциденту були бійці розформованої роти МВС “Торнадо”
“Кажуть в Лук’янівському СІЗО ЧП. Колишні бійці „Торнадо“ напали на охорону. Поки без деталей, але поліціі туди приїхало багато”, — йдеться в повідомленні.