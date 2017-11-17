У Лук'янівському СІЗО екс-боєць "Торнадо" побив слідчого

“Сьогодні торнадівець жорстко побив слідчого на території СІЗО”, — йдеться в повідомленні.

Також він зазначив, що слідчого після інциденту було госпіталізовано.

Як повідомляв УНН, Анатолій Матіос заявив, що не всі ймовірні злочини екс-бійців роти спецпризначення “Торнадо” військова прокуратура змогла розслідувати.