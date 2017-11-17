У Лук'янівському СІЗО екс-боєць "Торнадо" побив слідчого
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. В Лук’янівському СІЗО міста Києва один з колишніх бійців спецпідрозділу “Торнадо” побив слідчого. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив екс-голова Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький, передає УНН.
“Сьогодні торнадівець жорстко побив слідчого на території СІЗО”, — йдеться в повідомленні.
Також він зазначив, що слідчого після інциденту було госпіталізовано.
Як повідомляв УНН, Анатолій Матіос заявив, що не всі ймовірні злочини екс-бійців роти спецпризначення “Торнадо” військова прокуратура змогла розслідувати.