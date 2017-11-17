В Лукьяновском СИЗО экс-боец "Торнадо" побил следователя
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Лукьяновском СИЗО Киева один из бывших бойцов спецподразделения “Торнадо” побил следователя. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-председатель Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький, передает УНН.
“Сегодня торнадовец жестко избил следователя на территории СИЗО”, — говорится в сообщении.
Также он отметил, что следователь после инцидента был госпитализирован.
Как сообщал УНН, Анатолий Матиос заявил, что не все возможные преступления экс-бойцов роты спецназначения “Торнадо” военная прокуратура смогла расследовать.