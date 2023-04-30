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У Луганську лікарням все важче впоратись зі кількістю російських окупантів

У Луганську лікарням все важче впоратись зі кількістю російських окупантів

Київ • УНН

 • 287366 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Місцевим лікарням тимчасово окупованого Луганська стає все важче упоратися із кількістю поранених російських окупантів, яка постійно зростає. Про це повідомили у Генштабі, передає УНН.

Цитата

"Місцевим лікарням тимчасово окупованого Луганська все важче упоратися зі зростаючою кількістю поранених. Для лікування та реабілітації російських військових до міста нещодавно із московської області прибула група медичних працівників, зокрема, хірурги. Офіційна мета приїзду - обмін досвідом та допомога медичним закладам Луганська", - повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо

Раніше у Генштабі повідомляли, що місті у Мар'янка Донецької області, в підрозділах російських окупаційних військ почастішали випадки колективної відмови від участі у бойових діях.

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