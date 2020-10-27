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У Луганській області у листопаді заплановано відкриття двох нових КПВВ

У Луганській області у листопаді заплановано відкриття двох нових КПВВ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Луганській області планують 10 листопада відкрити два нових КПВВ у Золотому та Щасті. Про це заявив віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі телеканалу “Україна 24”, передає УНН.

“10 листопада ми будемо готові відкрити одночасно в Золотому і Щасті в Луганській області два нових КПВВ. Я персонально за це відповідаю, за підготовку з української сторони на підконтрольній уряду території двох хабів, і я маю надію, що окупаційні режими з того боку так само завершать свої інфраструктурні роботи”, — сказав Резніков.

За його словами, на КПВВ “Щастя” планують надавати адміністративні послуги.

“Я маю надію, що на початку листопаду ми відкриємо перший КПВВ в населеному пункті Щастя, який буде мати сучасний вигляд. І саме там буде ЦНАП — Центр надання адміністративних послуг, в якому люди зможуть забезпечити всі свої запити”, — анонсував міністр.

Він додав, що ще не всі КПВВ на Донбасі та на адмінмежі з Кримом підвідомчі Мінреінтеграції.

“За шість років не було жодного об’єднаного власника КПВВ. Ми тільки зараз, міністерство, яким я зараз опікуюся, починаємо брати під контроль всі КПВВ. Перше рішення прийняв уряд про передачу в відомство КПВВ на Чонгарі в Херсонській області”, — повідомив Резніков.

Нагадаємо, у Луганській області поки діє лише один пішохідний пункт пропуску у Станиці Луганській, проте через карантинні обмеження КПВВ наразі тимчасово не працює.

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