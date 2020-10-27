В Луганской области в ноябре запланировано открытие двух новых КПВВ

“10 ноября мы будем готовы открыть одновременно в Золотом и Счастье в Луганской области два новых КПВВ. Я лично за это отвечаю, за подготовку с украинской стороны на подконтрольной правительству территории двух хабов, и я надеюсь, что оккупационные режимы с той стороны так же завершат свои инфраструктурные работы”, — сказал Резников.

По его словам, на КПВВ “Счастье” планируют предоставлять административные услуги.

“Я надеюсь, что в начале ноября мы откроем первый КПВВ в населенном пункте Счастье, который будет иметь современный вид. И именно там будет ЦПАУ — Центр предоставления административных услуг, в котором люди смогут обеспечить все свои запросы”, — анонсировал министр.

Он добавил, что еще не все КПВВ на Донбассе и на админгранице с Крымом подведомственны Минреинтеграции.

“За шесть лет не было ни одного объединенного владельца КПВВ. Мы только сейчас, министерство, которым я сейчас занимаюсь, начинаем брать под контроль все КПВВ. Первое решение приняло правительство о передаче в ведомство КПВВ на Чонгаре в Херсонской области”, — сообщил Резников.

Напомним, в Луганской области пока действует только один пешеходный пункт пропуска в Станице Луганской, однако из-за карантина КПВВ пока временно не работает.