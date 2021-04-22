У Луганській області на території в/ч горіли бензовози. Трьох військових з опіками - госпіталізували

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КИЇВ. 22 березня. УНН. У Рубіжному, Луганська область, на території військової частини сталась масштабна пожежа - горіли бензовози. Як повідомили у ДБР, внаслідок пожежі трьох військових з опіками - госпіталізували, передає УНН.

Деталі 

Сьогодні опівдні на території військової частини у місті Рубіжне сталась пожежа - горіли бензовози.

Внаслідок пожежі троє військовослужбовців отримали опіки різного ступеня тяжкості, наразі вони отримують медичну допомогу в міській лікарні.

На місце події для з’ясування обставин термінова прибула слідчо-оперативна група ДБР.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за статтею недбалого ставлення до військової служби, вчиненого в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 КК України). Проводяться першочергові слідчі дії.

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