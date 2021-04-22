У Луганській області на території в/ч горіли бензовози. Трьох військових з опіками - госпіталізували
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Рубіжному, Луганська область, на території військової частини сталась масштабна пожежа - горіли бензовози. Як повідомили у ДБР, внаслідок пожежі трьох військових з опіками - госпіталізували, передає УНН.
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Сьогодні опівдні на території військової частини у місті Рубіжне сталась пожежа - горіли бензовози.
Внаслідок пожежі троє військовослужбовців отримали опіки різного ступеня тяжкості, наразі вони отримують медичну допомогу в міській лікарні.
На місце події для з’ясування обставин термінова прибула слідчо-оперативна група ДБР.
За даним фактом розпочато досудове розслідування за статтею недбалого ставлення до військової служби, вчиненого в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 КК України). Проводяться першочергові слідчі дії.