У Луганській області на території в/ч горіли бензовози. Трьох військових з опіками - госпіталізували

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Сьогодні опівдні на території військової частини у місті Рубіжне сталась пожежа - горіли бензовози.

Внаслідок пожежі троє військовослужбовців отримали опіки різного ступеня тяжкості, наразі вони отримують медичну допомогу в міській лікарні.

На місце події для з’ясування обставин термінова прибула слідчо-оперативна група ДБР.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за статтею недбалого ставлення до військової служби, вчиненого в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 КК України). Проводяться першочергові слідчі дії.