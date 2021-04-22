В Луганской области на территории в/ч горели бензовозы. Трех военных с ожогами - госпитализировано
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Рубежном, Луганская область, на территории воинской части произошел крупный пожар - горели бензовозы. Как сообщили в ГБР, в результате пожара трех военных с ожогами - госпитализированл, передает УНН.
Детали
Сегодня в полдень на территории воинской части в городе Рубежное произошел пожар - горели бензовозы.
В результате пожара трое военнослужащих получили ожоги различной степени тяжести, пока они получают медицинскую помощь в городской больнице.
На место происшествия для выяснения обстоятельств срочная прибыла следственно-оперативная группа ГБР.
По данному факту начато досудебное расследование по статье небрежного отношения к военной службе, совершенного в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Проводятся первоочередные следственные действия.