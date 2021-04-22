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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 184396 просмотра

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
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2 марта, 17:53 • 156640 просмотра

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В Луганской области на территории в/ч горели бензовозы. Трех военных с ожогами - госпитализировано

В Луганской области на территории в/ч горели бензовозы. Трех военных с ожогами - госпитализировано

Киев  •  УНН

 • 25049 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Рубежном, Луганская область, на территории воинской части произошел крупный пожар - горели бензовозы. Как сообщили в ГБР, в результате пожара трех военных с ожогами - госпитализированл, передает УНН.

Детали

Сегодня в полдень на территории воинской части в городе Рубежное произошел пожар - горели бензовозы.

В результате пожара трое военнослужащих получили ожоги различной степени тяжести, пока они получают медицинскую помощь в городской больнице.

На место происшествия для выяснения обстоятельств срочная прибыла следственно-оперативная группа ГБР.

По данному факту начато досудебное расследование по статье небрежного отношения к военной службе, совершенного в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Проводятся первоочередные следственные действия.

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