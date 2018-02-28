У “Лото-Забава” виграно два автомобілі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У лотерею "Лото-Забава" 25 лютого було виграно два нових автомобілі вартістю 400 тисяч гривень кожен. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
Перше авто виграно у рамках акційного розіграшу під назвою: "Хай любов виграє!". Переможцем став гравець з міста Суми. Щасливчик придбав лотерейний білет № 341482 з виграшною додатковою акційною комбінацією 50354220 на фірмовому столі "М.С.Л." у магазині "САМ" за адресою: проспект Курський, 16.
Друге авто було розіграно у традиційному конкурсі “Лото-Забава” — “Полювання за грошима”. Автомобіль дістався гості студії, киянці Ганні Сергіївні.
"Це вже друга спроба пані Ганни виграти приз у студії "Лото-Забава". Переможниця – затятий лотерейний гравець та завжди купує по 5 білетів на кожен тираж, і десять років тому вона вже встигла побувати на знімальному майданчику улюбленої лотереї. Проте тоді потрапити до призового сектору Ганні Сергіївні не пощастило. Цього ж разу Фортуна посміхнулась саме їй!" - розповіли у "М.С.Л."
У рамках весняної акції українці мають ще два шанси виграти заповітний автомобіль. Ім'я наступного переможця стане відомо цієї неділі - розповіли у компанії.
Нагадаємо, з початку року чотири гравця “Лото-Забава” стали мільйонерами. У цілому лічильник мільйонерів лотереї нараховує вже 283 щасливчика.