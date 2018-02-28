В "Лото-Забава" выиграно два автомобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В лотерею "Лото-Забава" 25 февраля было выиграно два новых автомобиля стоимостью 400 тыс. гривен каждый. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Первое авто выиграно в рамках акционного розыгрыша под названием "Пусть любовь выигрывает!". Победителем стал игрок из города Сумы. Счастливчик приобрел лотерейный билет № 341482 с выигрышной дополнительной акционной комбинацией 50354220 на фирменном столе "М.С.Л." в магазине "САМ" по адресу: проспект Курский, 16.
Второе авто было разыграно в традиционном конкурсе "Лото-Забава" - "Охота за деньгами". Автомобиль достался гостье студии, киевлянке Анне Сергеевне.
"Это уже вторая попытка госпожи Анны выиграть приз в студии "Лото-Забава". Победительница - ярый лотерейный игрок и всегда покупает по 5 билетов на каждый тираж, и десять лет назад она уже успела побывать на съемочной площадке любимой лотереи. Однако тогда попасть в призовой сектор Анне Сергеевне не пощасливилось. На этот раз Фортуна улыбнулась именно ей!" - рассказали в "М.С.Л."
В рамках весенней акции украинцы имеют еще два шанса выиграть заветный автомобиль. Имя следующего победителя станет известно в это воскресенье, рассказали в компании.
Напомним, с начала года четыре игрока "Лото-Забава" стали миллионерами. В целом счетчик миллионеров лотереи насчитывает уже 283 счастливчика.