В "Лото-Забава" выиграно два автомобиля

Первое авто выиграно в рамках акционного розыгрыша под названием "Пусть любовь выигрывает!". Победителем стал игрок из города Сумы. Счастливчик приобрел лотерейный билет № 341482 с выигрышной дополнительной акционной комбинацией 50354220 на фирменном столе "М.С.Л." в магазине "САМ" по адресу: проспект Курский, 16.

Второе авто было разыграно в традиционном конкурсе "Лото-Забава" - "Охота за деньгами". Автомобиль достался гостье студии, киевлянке Анне Сергеевне.

"Это уже вторая попытка госпожи Анны выиграть приз в студии "Лото-Забава". Победительница - ярый лотерейный игрок и всегда покупает по 5 билетов на каждый тираж, и десять лет назад она уже успела побывать на съемочной площадке любимой лотереи. Однако тогда попасть в призовой сектор Анне Сергеевне не пощасливилось. На этот раз Фортуна улыбнулась именно ей!" - рассказали в "М.С.Л."

В рамках весенней акции украинцы имеют еще два шанса выиграть заветный автомобиль. Имя следующего победителя станет известно в это воскресенье, рассказали в компании.

Напомним, с начала года четыре игрока "Лото-Забава" стали миллионерами. В целом счетчик миллионеров лотереи насчитывает уже 283 счастливчика.