В "Лото-Забава" выиграно два автомобиля

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58015 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 69216 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 72125 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105637 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99520 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104274 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111272 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117058 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122734 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134228 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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В "Лото-Забава" выиграно два автомобиля

В "Лото-Забава" выиграно два автомобиля

Киев  •  УНН

 • 6378 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. В лотерею "Лото-Забава" 25 февраля было выиграно два новых автомобиля стоимостью 400 тыс. гривен каждый. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Первое авто выиграно в рамках акционного розыгрыша под названием "Пусть любовь выигрывает!". Победителем стал игрок из города Сумы. Счастливчик приобрел лотерейный билет № 341482 с выигрышной дополнительной акционной комбинацией 50354220 на фирменном столе "М.С.Л." в магазине "САМ" по адресу: проспект Курский, 16.

Второе авто было разыграно в традиционном конкурсе "Лото-Забава" - "Охота за деньгами". Автомобиль достался гостье студии, киевлянке Анне Сергеевне.

"Это уже вторая попытка госпожи Анны выиграть приз в студии "Лото-Забава". Победительница - ярый лотерейный игрок и всегда покупает по 5 билетов на каждый тираж, и десять лет назад она уже успела побывать на съемочной площадке любимой лотереи. Однако тогда попасть в призовой сектор Анне Сергеевне не пощасливилось. На этот раз Фортуна улыбнулась именно ей!" - рассказали в "М.С.Л."

В рамках весенней акции украинцы имеют еще два шанса выиграть заветный автомобиль. Имя следующего победителя станет известно в это воскресенье, рассказали в компании.

Напомним, с начала года четыре игрока "Лото-Забава" стали миллионерами. В целом счетчик миллионеров лотереи насчитывает уже 283 счастливчика.

Украинские Национальные Новости

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