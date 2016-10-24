У Лондоні заарештовано чоловіка за розпилення токсичних речовин в аеропорту
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. В Лондоні заарештували 25-річного чоловіка за причетність до “хімічного інциденту” в аеропорту Лондон-Сіті 21 жовтня, коли через розпилення токсичних речовин із приміщення були евакуйовані близько 500 людей, передає УНН з посиланням на BBC.
“Як повідомили в британській поліції, підозрюваний був заарештований на сході Лондона. Пізніше його випустили під заставу до наступного етапу розгляду справи”, — йдеться в повідомленні.
У п’ятницю 21 жовтня близько 500 людей були евакуйовані з аеропорту Лондон-Сіті через “хімічний інцидент”. Роботу аеропорту було зупинено на три години.
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Зазначається, що кільком пасажирам зробилося недобре. Один з евакуйованих пасажирів розповів, що евакуацію оголосили після того, як на одному з ескалаторів розпилили речовину, що викликає кашель.
Поліція повідомила, що в приміщенні міг бути розпилений сльозогінний газ.