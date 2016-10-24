В Лондоне арестован мужчина за распыление токсичных веществ в аэропорту

"Как сообщили в британской полиции, подозреваемый был арестован на востоке Лондона. Позже его выпустили под залог до следующего этап рассмотрения дела", - говорится в сообщении.

В пятницу 21 октября около 500 человек были эвакуированы из аэропорта Лондон-Сити из-за "химического инцидента". Работа аэропорта была остановлена ​​на 3 часа.

Отмечается, что нескольким пассажирам стало плохо. Один из эвакуированных пассажиров рассказал, что эвакуацию объявили после того, как на одном из эскалаторов распылили вещество, вызывающее кашель.

Полиция сообщила, что в помещении мог быть распылен слезоточивый газ.