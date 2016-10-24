В Лондоне арестован мужчина за распыление токсичных веществ в аэропорту
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Лондоне арестовали 25-летнего мужчину за причастность к "химическому инциденту" в аэропорту Лондон-Сити 21 октября, когда из-за распыления токсичных веществ из помещения были эвакуированы около 500 человек, передает УНН со ссылкой на BBC.
"Как сообщили в британской полиции, подозреваемый был арестован на востоке Лондона. Позже его выпустили под залог до следующего этап рассмотрения дела", - говорится в сообщении.
В пятницу 21 октября около 500 человек были эвакуированы из аэропорта Лондон-Сити из-за "химического инцидента". Работа аэропорта была остановлена на 3 часа.
Отмечается, что нескольким пассажирам стало плохо. Один из эвакуированных пассажиров рассказал, что эвакуацию объявили после того, как на одном из эскалаторов распылили вещество, вызывающее кашель.
Полиция сообщила, что в помещении мог быть распылен слезоточивый газ.