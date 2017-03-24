У Лондоні відбувся траурний мітинг пам'яті жертв теракту
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Кілька тисяч людей зібралися в четвер увечері на Трафальгарській площі в центрі Лондона на траурний мітинг в пам’ять про жертв теракту, скоєного напередодні в британській столиці, передає УНН з посиланням на ВВС.
Мітинг ропочався з хвилини мовчання. Потім учасники запалили свічки і встановили їх на щаблях сходів у Національній картинній галереї.
Мер Лондона Садок Хан назвав імена загиблих від рук терориста: це поліцейський Кіт Палмер, а також британка Аїша Фрейд і американець Курт Кохран.
Як повідомляв УНН, у Великій Британії в лікарні помер 75-річний чоловік, поранений під час теракту біля будівлі британського парламенту в Лондоні.