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В Лондоне состоялся траурный митинг памяти жертв теракта

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Несколько тысяч человек собрались в четверг вечером на Трафальгарской площади в центре Лондона на траурный митинг в память о жертвах теракта, совершенного накануне в британской столице, передает УНН со ссылкой на ВВС .

Митинг начался с минуты молчания. Затем участники зажгли свечи и установили их на ступенях лестницы в Национальной картинной галереи.

Мэр Лондона Садок Хан назвал имена погибших от рук террориста: это полицейский Кот Палмер, а также британка Аиша Фрейд и американец Курт Кохран.

Как сообщал УНН, в Великобритании в больнице умер 75-летний мужчина , раненый во время теракта у здания британского парламента в Лондоне.

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