В Лондоне состоялся траурный митинг памяти жертв теракта
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Несколько тысяч человек собрались в четверг вечером на Трафальгарской площади в центре Лондона на траурный митинг в память о жертвах теракта, совершенного накануне в британской столице, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Митинг начался с минуты молчания. Затем участники зажгли свечи и установили их на ступенях лестницы в Национальной картинной галереи.
Мэр Лондона Садок Хан назвал имена погибших от рук террориста: это полицейский Кот Палмер, а также британка Аиша Фрейд и американец Курт Кохран.
Как сообщал УНН, в Великобритании в больнице умер 75-летний мужчина , раненый во время теракта у здания британского парламента в Лондоне.