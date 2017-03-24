В Лондоне состоялся траурный митинг памяти жертв теракта

Митинг начался с минуты молчания. Затем участники зажгли свечи и установили их на ступенях лестницы в Национальной картинной галереи.

Мэр Лондона Садок Хан назвал имена погибших от рук террориста: это полицейский Кот Палмер, а также британка Аиша Фрейд и американец Курт Кохран.

Как сообщал УНН, в Великобритании в больнице умер 75-летний мужчина , раненый во время теракта у здания британского парламента в Лондоне.